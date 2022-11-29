Санду в отставку и досрочные выборы. В Молдове на протесты вышли 40 тысяч жителей

Новости Молдовы. Накаляется обстановка в Молдове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестные настроения с новой силой охватывают улицы Кишинева. Так, в последней акции участие приняли порядка 40 тысяч активистов. Лозунги, как, впрочем, и требования демонстрантов, прежние: Санду в отставку и досрочные выборы. Напомним, вот уже около трех месяцев жители Молдовы выступают за смену правительства, неспособного, по мнению горожан, вывезти страну из затянувшегося кризиса.