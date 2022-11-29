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В Австрии создали план на случай блэкаута. В первый день реагировать необязательно, считают власти

29 ноября 2022 18:16
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Новости Австрии. Надейся на лучшее – готовься к худшему. Австрийские власти опасаются отключений электричества предстоящей зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии создали план на случай блэкаута. В первый день реагировать необязательно, считают власти-1

Так, в правительстве уже разработали план на случай блэкаута. Согласно ему, в первый день темноты на ситуацию реагировать необязательно, а вот во второй день возле магазинов можно организовать раздачу продуктов. Выбирать содержимое таких проднаборов нельзя, однако за свой счет приобрести воду и еду не запрещается. Впрочем, пугает зима не только австрийцев, но также поляков, немцев и других европейцев. Все чаще страны разрабатывают механизмы на случай отключения электричества.

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# Экономический кризис # Новости Австрии # Фотофакт

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