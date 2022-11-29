Ягуары в Аргентине вернулись в свою среду обитания

Проект по репопуляции. Проще говоря – в дикую природу возвращаются виды, которые находятся под особой защитой. В Аргентине это ягуары. Спасение крупнейшего вида кошек Америки в этой стране – предмет гордости.

В национальном парке Ибера на северо-востоке Аргентины, где этот вид вымер около 70 лет назад, ягуары появились вновь. Недавно туда выпустили маму с двумя детенышами.

*На правах рекламы.