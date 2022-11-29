Глава Хорватии: ЕС не в силах создать собственный энергорынок

Евросоюз не смог создать собственный энергорынок. В результате чего вынужден закупать газ у союзников, а именно у Вашингтона, причем в три раза дороже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким мнением поделился глава Хорватии Зоран Миланович.

Он также подчеркнул, что сегодня энергетика – один из ключевых вопросов в мире. А потому внимание этой теме уделяют особое. Вместе с тем в зарубежной прессе все чаще встречаются материалы, согласно которым растет недовольство европейских политиков. Связано оно со сверхприбылью Штатов в результате конфликта в Украине. Только они смогли извлечь выгоду из ситуации, продавая газ своим же партнерам по тройным тарифам, чем и вызвали раздражение у высокопоставленных чиновников ЕС.