Самый жаркий июнь за 140 лет пережила Великобритания

Новости Великобритании. Британия пережила самый жаркий июнь за 140 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя год назад в аналогичный период местные синоптики уже фиксировали отметку в +40 градусов по Цельсию, этот июнь все равно был особенным, отмечают эксперты.

Дело в том, что тепло устойчиво сохранялось как днем, так и ночью. Жара привела к тому, что в реках и каналах погибло много рыбы. Такой погоды не выдерживают ни животные, ни растения.

Клэр Насир, метеоролог:

На основе погодных изменений, мы полагаем, что в следующие годы лето станет жарче и суше. Но когда дождь все-таки начнется, он будет интенсивнее, чем обычно. Из-за этого будет выше риск внезапных наводнений. Как раз таким и стал нынешний июнь.