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Самый жаркий июнь за 140 лет пережила Великобритания

07 июля 2023 12:24
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Новости Великобритании. Британия пережила самый жаркий июнь за 140 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя год назад в аналогичный период местные синоптики уже фиксировали отметку в +40 градусов по Цельсию, этот июнь все равно был особенным, отмечают эксперты.

Самый жаркий июнь за 140 лет пережила Великобритания-1

Дело в том, что тепло устойчиво сохранялось как днем, так и ночью. Жара привела к тому, что в реках и каналах погибло много рыбы. Такой погоды не выдерживают ни животные, ни растения.

Самый жаркий июнь за 140 лет пережила Великобритания-4

Клэр Насир, метеоролог:
На основе погодных изменений, мы полагаем, что в следующие годы лето станет жарче и суше. Но когда дождь все-таки начнется, он будет интенсивнее, чем обычно. Из-за этого будет выше риск внезапных наводнений. Как раз таким и стал нынешний июнь.

Самый жаркий июнь за 140 лет пережила Великобритания-7

Прошлым летом Британия также пережила три волны аномальной жары. При этом все летние месяцы прошли почти без дождей, из-за чего на большей части страны объявили засуху. В 2023 году ситуация несколько изменилась. Ближе к концу июня в Королевстве начались ливни и грозы.

# Погода # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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