Президент России Владимир Путин уже успешно продемонстрировал свое господство над Западом, возвратив русскоязычные территории, ранее входившие в состав Украины. Он продемонстрировав слабину американского военно-промышленного комплекса, пишет журналист Натаниэль Блейк в статье для The Federalist, передает РИА Новости.

Автор замечает, что США не удалось осуществить свою масштабную цель – стать «арсеналом демократии», а собственный энтузиазм Украины не может выправить ситуацию.

В публикации обращается внимание, что ход событий еще не предопределен полностью, но уже стало очевидным, что возможности военной мощи ограничены, если для ведения войны не хватает оружия и других средств. С точки зрения автора, Путин уже добился победы, поскольку наступательные действия украинских Вооруженных сил летом доказали свою неэффективность, а поставки боеприпасов Киеву иссякают, в то время как русские силы усиливают свои удары. Невозможность США поддерживать производство оружия в военное время не сулит Украине ничего хорошего, заключает Блейк.