Прямой эфир

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины

07 июля 2023 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лидеры стран Североатлантического альянса, которые встретятся в Вильнюсе 11-12 июля, одобрят план долгосрочной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции НАТО перед приближающимся саммитом, сообщается на официальном сайте организации.

Заявленный план позволит приблизить Украину к членству в Альянсе, а также будут рассмотрены перспективы этого вступления. Столтелберг отметил, что на встрече на высшем уровне примут решения, которые усилят украинскую сторону и приблизят ее к НАТО. Будет выработан пакет мер, включая рассчитанный на несколько лет план помощи, чтобы Вооруженные силы Украины удовлетворяли стандартам Альянса. 

Также будет усовершенствована политическая коммуникация между НАТО и Украиной, учрежден Совет НАТО-Украина и будет подтверждено, что Украина станет членом Североатлантического альянса. Генеральный секретарь не раскрыл деталей принимаемых решений, отметив, что обсуждение итогового заявления Вильнюсского саммита относительно стремления Украины вступить в альянс еще продолжается.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

Другие новости рубрики

Все новости
Украина отправила заявку на вступление в Транстихоокеанское партнёрство
07 июля 2023 11:30

Украина отправила заявку на вступление в Транстихоокеанское партнёрство

В Эквадоре около 80 человек застряли на высокогорной канатной дороге
07 июля 2023 10:44

В Эквадоре около 80 человек застряли на высокогорной канатной дороге

В ЕС договорились нарастить производство боеприпасов и выделить на это полмиллиарда евро
07 июля 2023 10:36

В ЕС договорились нарастить производство боеприпасов и выделить на это полмиллиарда евро