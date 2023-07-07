Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины

Лидеры стран Североатлантического альянса, которые встретятся в Вильнюсе 11-12 июля, одобрят план долгосрочной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции НАТО перед приближающимся саммитом, сообщается на официальном сайте организации.

Заявленный план позволит приблизить Украину к членству в Альянсе, а также будут рассмотрены перспективы этого вступления. Столтелберг отметил, что на встрече на высшем уровне примут решения, которые усилят украинскую сторону и приблизят ее к НАТО. Будет выработан пакет мер, включая рассчитанный на несколько лет план помощи, чтобы Вооруженные силы Украины удовлетворяли стандартам Альянса.

Также будет усовершенствована политическая коммуникация между НАТО и Украиной, учрежден Совет НАТО-Украина и будет подтверждено, что Украина станет членом Североатлантического альянса. Генеральный секретарь не раскрыл деталей принимаемых решений, отметив, что обсуждение итогового заявления Вильнюсского саммита относительно стремления Украины вступить в альянс еще продолжается.