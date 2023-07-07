Населённый пункт в Индонезии уходит под воду. Местные теряют жильё и работу
Новости Индонезии. Чемараджая – деревня в Индонезии всего в 80 километрах от столицы. И ее жители – те, кто сильнее остальных почувствовал изменение климата. И как следствие – повышение уровня мирового океана. Населенный пункт, проживает в котором около 145 миллионов человек, медленно уходит под воду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А это самый густонаселенный остров в мире. Но за последние 20 лет море поглотило шесть километров суши, где находится деревня. Только за последние полгода главная дорога уже разрушалась дважды.
У меня больше нет работы. Я хотел открыть небольшой магазин, потом дорога обрушилась, поэтому мой магазин закрылся.
За два года деревню покинули две трети жителей. В целом вода затронула почти 500 домов. И около 150 из них уже непригодны для жизни. Постройки вдоль береговой линии оказались очень неустойчивыми. А денег, которые власти выделяют на переселение, недостаточно. Согласно отчету международной группы экспертов, в ближайшие 30 лет из-за повышения уровня моря и других катастроф свои дома, возможно, будут вынуждены покинуть 143 миллиона человек.