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Населённый пункт в Индонезии уходит под воду. Местные теряют жильё и работу

07 июля 2023 12:23
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Новости Индонезии. Чемараджая – деревня в Индонезии всего в 80 километрах от столицы. И ее жители – те, кто сильнее остальных почувствовал изменение климата. И как следствие – повышение уровня мирового океана. Населенный пункт, проживает в котором около 145 миллионов человек, медленно уходит под воду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Населённый пункт в Индонезии уходит под воду. Местные теряют жильё и работу-1

А это самый густонаселенный остров в мире. Но за последние 20 лет море поглотило шесть километров суши, где находится деревня. Только за последние полгода главная дорога уже разрушалась дважды.

Населённый пункт в Индонезии уходит под воду. Местные теряют жильё и работу-4

У меня больше нет работы. Я хотел открыть небольшой магазин, потом дорога обрушилась, поэтому мой магазин закрылся.

Населённый пункт в Индонезии уходит под воду. Местные теряют жильё и работу-7

За два года деревню покинули две трети жителей. В целом вода затронула почти 500 домов. И около 150 из них уже непригодны для жизни. Постройки вдоль береговой линии оказались очень неустойчивыми. А денег, которые власти выделяют на переселение, недостаточно. Согласно отчету международной группы экспертов, в ближайшие 30 лет из-за повышения уровня моря и других катастроф свои дома, возможно, будут вынуждены покинуть 143 миллиона человек.

# Наводнение # Марина Кишкурно # Новости Индонезии # Фотофакт

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