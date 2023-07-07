Населённый пункт в Индонезии уходит под воду. Местные теряют жильё и работу

Новости Индонезии. Чемараджая – деревня в Индонезии всего в 80 километрах от столицы. И ее жители – те, кто сильнее остальных почувствовал изменение климата. И как следствие – повышение уровня мирового океана. Населенный пункт, проживает в котором около 145 миллионов человек, медленно уходит под воду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это самый густонаселенный остров в мире. Но за последние 20 лет море поглотило шесть километров суши, где находится деревня. Только за последние полгода главная дорога уже разрушалась дважды.

У меня больше нет работы. Я хотел открыть небольшой магазин, потом дорога обрушилась, поэтому мой магазин закрылся.