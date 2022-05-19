Решение выплатить дополнительную пенсию в Польше вызвало волну возмущения. Почему?

Новости Польши. Власти Польши виновны в экономических проблемах страны. По мнению экспертов, высокая инфляция спровоцирована в первую очередь неграмотными действиями правительства, а не внешними факторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущение, в частности, вызывает решение выплатить гражданам дополнительную пенсию. Ее должны получить 9 миллионов человек. На это выделят более 50 миллионов долларов, что может привести к экономической катастрофе. И это притом, что поступления в бюджет оказались гораздо ниже запланированных. В итоге новые выплаты могут спровоцировать еще больший рост цен, который «съест» деньги, полученные пенсионерами.