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Решение выплатить дополнительную пенсию в Польше вызвало волну возмущения. Почему?

19 мая 2022 20:35
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Новости Польши. Власти Польши виновны в экономических проблемах страны. По мнению экспертов, высокая инфляция спровоцирована в первую очередь неграмотными действиями правительства, а не внешними факторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Возмущение, в частности, вызывает решение выплатить гражданам дополнительную пенсию. Ее должны получить 9 миллионов человек. На это выделят более 50 миллионов долларов, что может привести к экономической катастрофе. И это притом, что поступления в бюджет оказались гораздо ниже запланированных. В итоге новые выплаты могут спровоцировать еще больший рост цен, который «съест» деньги, полученные пенсионерами.  

Решение выплатить дополнительную пенсию в Польше вызвало волну возмущения. Почему?-1

Дополнительную пенсию экономисты уже назвали абсолютно бессмысленной мерой, которая, по сути, лишь маскирует неспособность руководства страны решать накопившиеся экономические проблемы. Отметим, инфляция в Польше уже превысила 12 %. И, судя по всему, это не предел.  

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# Экономический кризис # Фотофакт

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