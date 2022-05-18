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Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

18 мая 2022 11:10
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Финляндия и Швеция подали официальную заявку на вступление в НАТО. 18 мая послы двух государств вручили соответствующие документы генсеку организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО-1

До этого две страны десятилетиями придерживались политики нейтралитета, при том что располагают мощными и хорошо вооруженными армиями. Теперь заявку должны рассмотреть и единогласно одобрить все 30 участников Североатлантического альянса.

Против их приема в НАТО возражает только Турция, но если Анкара все же согласится, то о расширении альянса может быть объявлено уже в конце июня. В результате протяженность границы России с НАТО увеличится более чем вдвое.

# НАТО # Фотофакт

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