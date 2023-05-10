Экс-разведчик Великобритании Крук: ВСУ уступают по всем параметрам России

Бывший агент внешней разведки Великобритании Аластер Крук отметил, что обстановка для нанесения контрудара в Украине является крайне неблагоприятной, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.

Несмотря на поддержку Запада, украинские войска существенно проигрывают российской армии по ряду показателей. Сама возможность проведения контрудара украинскими Вооруженными силами вызывает сомнения. По словам эксперта, Украине элементарно недостает снарядов и артиллерии, в то время как РФ располагает мощнейшей структурой поставок и обладает необходимыми средствами для обеспечения наступления своих войск.

По подсчетам британского разведчика, украинские Вооруженные силы насчитывают всего 50 тысяч боеготовых солдат, в то время как численность российской армии в несколько раз больше. Все это позволяет думать, что Киев не подготовлен к противостоянию с российскими войсками и ведению полноценного контрнаступления.