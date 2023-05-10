В Италии может начаться битва за воду. Какой выход нашли фермеры?
Новости Италии. Итальянские фермеры переходят на умное орошение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уровень воды в крупнейшей реке страны сейчас крайне низкий. В 2023 году снега, который обычно наполняет водоемы, было меньше на 75 %, говорят эксперты. Поэтому не исключено, что в Италии начнется буквально битва за воду. Но некоторые аграрии воевать за ресурсы не хотят, а потому уже начинают инвестировать в умную ирригацию.
Франческо Кавацца, инженер:
Дрон пролетит над всем полем по заранее установленной траектории, чтобы собрать некоторые показатели о растениях, в частности об их потребности в воде.
После этого подземные и наземные капельные ирригаторы начнут подавать воду. С одной стороны, это экономит ресурс примерно на 70 %. С другой, стоит такая система полива недешево. Так, установить капельную ирригационную систему вдоль 250 деревьев стоит около 1 000 евро. И это не считая затрат на работу.