В Италии может начаться битва за воду. Какой выход нашли фермеры?

Новости Италии. Итальянские фермеры переходят на умное орошение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уровень воды в крупнейшей реке страны сейчас крайне низкий. В 2023 году снега, который обычно наполняет водоемы, было меньше на 75 %, говорят эксперты. Поэтому не исключено, что в Италии начнется буквально битва за воду. Но некоторые аграрии воевать за ресурсы не хотят, а потому уже начинают инвестировать в умную ирригацию.

Франческо Кавацца, инженер:

Дрон пролетит над всем полем по заранее установленной траектории, чтобы собрать некоторые показатели о растениях, в частности об их потребности в воде.