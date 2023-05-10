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В Испании протестуют фермеры: полиция арестовала 26 человек, которые незаконно вырыли колодцы для полива

10 мая 2023 13:37
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Новости Испании. Акцию протеста устроили испанские фермеры, требуя от правительства помощи в преодолении последствий аномальной засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании протестуют фермеры: полиция арестовала 26 человек, которые незаконно вырыли колодцы для полива-1

Из-за отсутствия воды они потеряли большую часть урожая и несут громадные убытки. Аграрии просят власти выдать им субсидии, предоставить налоговые льготы, а также срочно провести модернизацию трубопроводов, чтобы гарантировать минимальное снабжение водой фермеров. Испанская полиция уже арестовала 26 человек, которые вырыли незаконные колодцы для полива фруктовых плантаций.  

# Акции протеста # Новости Испании # Фотофакт

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