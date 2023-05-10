В Испании протестуют фермеры: полиция арестовала 26 человек, которые незаконно вырыли колодцы для полива

Новости Испании. Акцию протеста устроили испанские фермеры, требуя от правительства помощи в преодолении последствий аномальной засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за отсутствия воды они потеряли большую часть урожая и несут громадные убытки. Аграрии просят власти выдать им субсидии, предоставить налоговые льготы, а также срочно провести модернизацию трубопроводов, чтобы гарантировать минимальное снабжение водой фермеров. Испанская полиция уже арестовала 26 человек, которые вырыли незаконные колодцы для полива фруктовых плантаций.