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С Владимиром Жириновским простились в Москве. Место похорон изменилось

08 апреля 2022 11:43
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8 апреля в Москве простились с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. В Колонном зале Дома союзов собралось большое количество людей, многие пришли с цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Владимиром Жириновским простились в Москве. Место похорон изменилось-1

Там присутствовали родные и близкие политика, государственные деятели, сенаторы и депутаты Госдумы, в частности спикер нижней палаты Вячеслав Володин, соратники по партии, представители общественности. Также проститься с Владимиром Жириновским приехала и делегация от Беларуси. Глубокие соболезнования родным лидера ЛДПР выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Место похорон Владимира Жириновского решили изменить. Они пройдут на Новодевичьем кладбище.

С Владимиром Жириновским простились в Москве. Место похорон изменилось-4

В начале февраля Владимир Жириновский был госпитализирован. У него диагностировали коронавирус. Позже на фоне заболевания развилась двусторонняя пневмония. 21 марта стало известно об ухудшении состояния. Последние дни он провел в коме.

# Некролог # Владимир Жириновский # Вячеслав Володин # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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