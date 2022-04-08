С Владимиром Жириновским простились в Москве. Место похорон изменилось

8 апреля в Москве простились с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. В Колонном зале Дома союзов собралось большое количество людей, многие пришли с цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там присутствовали родные и близкие политика, государственные деятели, сенаторы и депутаты Госдумы, в частности спикер нижней палаты Вячеслав Володин, соратники по партии, представители общественности. Также проститься с Владимиром Жириновским приехала и делегация от Беларуси. Глубокие соболезнования родным лидера ЛДПР выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Место похорон Владимира Жириновского решили изменить. Они пройдут на Новодевичьем кладбище.