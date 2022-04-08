Прямой эфир

Из-за наводнения в Колумбии погибли 11 человек

08 апреля 2022 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. 11 человек погибли из-за наводнения в Колумбии. Оно было вызвано ливнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за наводнения в Колумбии погибли 11 человек-1

Больше всего пострадала провинция Антьокия. Спасательная операция продолжается. Сильный удар стихии пришелся на местный рудник. Доступ на предприятие заблокирован, возможно, там есть еще погибшие или пострадавшие. 14 человек числятся пропавшими без вести. Масштабы разрушений хорошо видны с воздуха.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Грузовой самолёт приземлился в аэропорту Коста-Рики и раскололся надвое
08 апреля 2022 07:39

Грузовой самолёт приземлился в аэропорту Коста-Рики и раскололся надвое

В Италии упал доход от туризма. Время пребывания россиян в стране сократилось вдвое
08 апреля 2022 07:30

В Италии упал доход от туризма. Время пребывания россиян в стране сократилось вдвое

Стало известно, почему Сербия проголосовала за приостановку членства России в СПЧ ООН
08 апреля 2022 07:28

Стало известно, почему Сербия проголосовала за приостановку членства России в СПЧ ООН