Из-за наводнения в Колумбии погибли 11 человек

Новости Колумбии. 11 человек погибли из-за наводнения в Колумбии. Оно было вызвано ливнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадала провинция Антьокия. Спасательная операция продолжается. Сильный удар стихии пришелся на местный рудник. Доступ на предприятие заблокирован, возможно, там есть еще погибшие или пострадавшие. 14 человек числятся пропавшими без вести. Масштабы разрушений хорошо видны с воздуха.