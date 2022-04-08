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«С этими деньгами вы буквально ничего не можете сделать». Инфляция в Греции достигла 8%

08 апреля 2022 11:41
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Новости Греции. С кризисом на фоне антироссийских санкций столкнулись в Греции. Там инфляция достигла 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С этими деньгами вы буквально ничего не можете сделать». Инфляция в Греции достигла 8%-1

Цены на электроэнергию выросли более чем на половину, а стоимость газа почти на 80 %. Повышение затронуло и продовольствие. А по словам местных жителей, почти все деньги уходят на оплату жилья.

«С этими деньгами вы буквально ничего не можете сделать». Инфляция в Греции достигла 8%-4

Костандинос Иорданидис, спа-терапевт:
Несколько лет назад мне платили больше. Собственно, это то же самое. Просто сейчас все увеличилось. Раньше мне платили около 1200 евро в месяц, но арендная плата, продукты питания и энергия выросли. Это сложно. Например, в Греции от 700 до 750 евро считается высокой зарплатой. В среднем по стране около 550 евро в месяц. Сейчас с этими деньгами вы буквально ничего не можете сделать. Как ты можешь жить один, когда самая низкая арендная плата в Афинах составляет 300 евро в месяц?

«С этими деньгами вы буквально ничего не можете сделать». Инфляция в Греции достигла 8%-7

Стоит отметить, что более 40 % энергии Греция импортирует. Это делает ее особенно уязвимой для скачков цен. Кроме того, страна до сих пор выплачивает долги, возникшие в результате финансового кризиса 2008 года, и высокая инфляция является одним из основных препятствий для восстановления экономики.

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# Экономический кризис # Костандинос Иорданидис # Фотофакт

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