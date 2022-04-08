«С этими деньгами вы буквально ничего не можете сделать». Инфляция в Греции достигла 8%

Цены на электроэнергию выросли более чем на половину, а стоимость газа почти на 80 %. Повышение затронуло и продовольствие. А по словам местных жителей, почти все деньги уходят на оплату жилья.

Костандинос Иорданидис, спа-терапевт:

Несколько лет назад мне платили больше. Собственно, это то же самое. Просто сейчас все увеличилось. Раньше мне платили около 1200 евро в месяц, но арендная плата, продукты питания и энергия выросли. Это сложно. Например, в Греции от 700 до 750 евро считается высокой зарплатой. В среднем по стране около 550 евро в месяц. Сейчас с этими деньгами вы буквально ничего не можете сделать. Как ты можешь жить один, когда самая низкая арендная плата в Афинах составляет 300 евро в месяц?