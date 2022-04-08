Грузовой самолёт приземлился в аэропорту Коста-Рики и раскололся надвое

Boeing совершил экстренную посадку в международном аэропорту Сан-Хосе. Когда он коснулся взлетно-посадочной полосы, его развернуло и самолет раскололся пополам. Экипаж остался невредим. Лайнер направлялся отсюда же в Гватемалу, когда у него произошел сбой в гидравлической системе. Эта проблема вынудила пилота запросить аварийную посадку вскоре после взлета. Из-за ЧП аэропорт был полностью закрыт на несколько часов.