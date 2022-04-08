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Грузовой самолёт приземлился в аэропорту Коста-Рики и раскололся надвое

08 апреля 2022 07:39
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Грузовой самолет раскололся надвое после приземления в аэропорту Коста-Рики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовой самолёт приземлился в аэропорту Коста-Рики и раскололся надвое-1

Boeing совершил экстренную посадку в международном аэропорту Сан-Хосе. Когда он коснулся взлетно-посадочной полосы, его развернуло и самолет раскололся пополам. Экипаж остался невредим. Лайнер направлялся отсюда же в Гватемалу, когда у него произошел сбой в гидравлической системе. Эта проблема вынудила пилота запросить аварийную посадку вскоре после взлета. Из-за ЧП аэропорт был полностью закрыт на несколько часов.

# Самолет # Фотофакт

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