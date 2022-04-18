С Марин Ле Пен хотят взыскать более 600 тысяч евро. За что?

Новости Франции. Европарламент обвинил Марин Ле Пен в растрате государственных денег. На нее уже завели дело. С кандидата на пост президента Франции и трех ее сторонников хотят взыскать более 600 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее прокуратора Парижа получила отчет, согласно которому политик и ее команда якобы использовали в личных целях деньги, выделенные им в рамках работы в Европарламенте. Растраты государственных средств относятся к периоду с 2007 по 2014 год. По мнению следователей, Ле Пен оплачивала этими деньгами рекламу для своей партии, а также транспорт и гостиницы. Как сообщают местные СМИ, к взысканию должны приступить в ближайшие недели. Напомним, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон прошли во второй тур президентских выборов. Действующий глава государства набрал почти 28 % голосов, а его соперница чуть более 23 %.