40 тысяч человек остались без дома и электричества. Последствия наводнений в Южной Африке

В результате наводнения в Южной Африке погибло 443 человека. Еще около 60 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих городах и провинциях разрушены сотни зданий. Большие потоки воды размыли и затопили дороги, разрушили мосты. Президент ЮАР назвал произошедшее катастрофой огромных масштабов. Спасательные работы продолжаются. Но они осложнены продолжающимися дождями. По меньшей мере 40 тысяч человек остались без дома и электричества.