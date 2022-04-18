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40 тысяч человек остались без дома и электричества. Последствия наводнений в Южной Африке

18 апреля 2022 08:08
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В результате наводнения в Южной Африке погибло 443 человека. Еще около 60 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 тысяч человек остались без дома и электричества. Последствия наводнений в Южной Африке-1

Во многих городах и провинциях разрушены сотни зданий. Большие потоки воды размыли и затопили дороги, разрушили мосты. Президент ЮАР назвал произошедшее катастрофой огромных масштабов. Спасательные работы продолжаются. Но они осложнены продолжающимися дождями. По меньшей мере 40 тысяч человек остались без дома и электричества.

# Наводнение # Сирил Рамафоса # Фотофакт

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