С белым флагом и без оружия. Россия готова открыть коридор для ВСУ в Мариуполе

Новости Украины. В Киеве на сутки введен комендантский час. Выходить из дома будет запрещено с 20:00 и до утра 22 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее сложная обстановка сохраняется в Мариуполе. В отдельной части города силами ДНР заблокированы националисты, в другой уже они удерживают заложников. Живым щитом для них сейчас являются порядка 130 тысяч человек, подсчитали в ДНР. Россия по-прежнему готова открыть коридор для украинских силовиков, чтобы те смогли покинуть Мариуполь с белым флагом и без оружия, как это уже сделали некоторые военнослужащие.