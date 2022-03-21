С белым флагом и без оружия. Россия готова открыть коридор для ВСУ в Мариуполе

Новости Украины. В Киеве на сутки введен комендантский час. Выходить из дома будет запрещено с 20:00 и до утра 22 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Киеве на сутки введен комендантский час. Выходить из дома будет запрещено с 20:00 и до утра 22 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не менее сложная обстановка сохраняется в Мариуполе. В отдельной части города силами ДНР заблокированы националисты, в другой уже они удерживают заложников. Живым щитом для них сейчас являются порядка 130 тысяч человек, подсчитали в ДНР. Россия по-прежнему готова открыть коридор для украинских силовиков, чтобы те смогли покинуть Мариуполь с белым флагом и без оружия, как это уже сделали некоторые военнослужащие.
Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР:
Противник выпустил более 200 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня «Град» артиллерией калибром 152, 122 миллиметров, минометов калибров 120 и 82 миллиметров. Под обстрелы попали районы 16 населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии двое мирных граждан погибли, 28 получили ранения.
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