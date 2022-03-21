В Херсоне задержали украинских экстремистов, которые готовили нападение на российских военнослужащих
Украина сообщает об открытии 8 гуманитарных коридоров. Но пока жителям опасных территорий продолжают доставлять воду, еду, лекарства и другие предметы первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 марта более 55 тонн гуманитарного груза российская сторона доставила в Луганск, накануне 75 тонн помощи – в Херсон.
21 марта там задержали украинских экстремистов, которые готовили нападение на российских военнослужащих. Подозреваемые уже признали вину. Это далеко не первая провокация с украинской стороны и очередной повод для мирных жителей покинуть опасные территории.
Обстреливают всем, чем только можно. Собрала детей, сели и поехали. Куда едем, не знаем, лишь бы только из пекла уехать.
На фоне боевых действий все убедительней надежда на мирное урегулирование конфликта. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что российско-украинские переговоры продолжатся сегодня.
Российские десантники вытеснили украинских силовиков и нацбатальоны из пригорода Киева – подробности далее.