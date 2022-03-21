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В Херсоне задержали украинских экстремистов, которые готовили нападение на российских военнослужащих

21 марта 2022 12:44
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Украина сообщает об открытии 8 гуманитарных коридоров. Но пока жителям опасных территорий продолжают доставлять воду, еду, лекарства и другие предметы первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 марта более 55 тонн гуманитарного груза российская сторона доставила в Луганск, накануне 75 тонн помощи – в Херсон.

В Херсоне задержали украинских экстремистов, которые готовили нападение на российских военнослужащих-1

21 марта там задержали украинских экстремистов, которые готовили нападение на российских военнослужащих. Подозреваемые уже признали вину. Это далеко не первая провокация с украинской стороны и очередной повод для мирных жителей покинуть опасные территории.

В Херсоне задержали украинских экстремистов, которые готовили нападение на российских военнослужащих-4

Обстреливают всем, чем только можно. Собрала детей, сели и поехали. Куда едем, не знаем, лишь бы только из пекла уехать.

В Херсоне задержали украинских экстремистов, которые готовили нападение на российских военнослужащих-7

На фоне боевых действий все убедительней надежда на мирное урегулирование конфликта. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что российско-украинские переговоры продолжатся сегодня.

Российские десантники вытеснили украинских силовиков и нацбатальоны из пригорода Киева – подробности далее.

# Международная политика # Михаил Подоляк # Фотофакт

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