В Херсоне задержали украинских экстремистов, которые готовили нападение на российских военнослужащих

Украина сообщает об открытии 8 гуманитарных коридоров. Но пока жителям опасных территорий продолжают доставлять воду, еду, лекарства и другие предметы первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 марта более 55 тонн гуманитарного груза российская сторона доставила в Луганск, накануне 75 тонн помощи – в Херсон.

21 марта там задержали украинских экстремистов, которые готовили нападение на российских военнослужащих. Подозреваемые уже признали вину. Это далеко не первая провокация с украинской стороны и очередной повод для мирных жителей покинуть опасные территории.

Обстреливают всем, чем только можно. Собрала детей, сели и поехали. Куда едем, не знаем, лишь бы только из пекла уехать.