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Что могло стать причиной крушения Boeing в Китае? Обнародованы новые подробности

21 марта 2022 13:13
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Новости Китая. Причиной авиакатастрофы Boeing в Китае мог стать отказ двигателя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обнародованы новые обстоятельства крушения самолета.

Что могло стать причиной крушения Boeing в Китае? Обнародованы новые подробности-1

На борту находились 132 пассажира, в том числе 9 членов экипажа. Сейчас в горную местность, где перестал выходить на связь лайнер, направились спасатели. Обнаружены его обломки. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над ним. После этого самолет стремительно начал терять высоту, что и привело к катастрофе. Это ЧП стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за последние 12 лет.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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