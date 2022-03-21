Что могло стать причиной крушения Boeing в Китае? Обнародованы новые подробности

На борту находились 132 пассажира, в том числе 9 членов экипажа. Сейчас в горную местность, где перестал выходить на связь лайнер, направились спасатели. Обнаружены его обломки. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над ним. После этого самолет стремительно начал терять высоту, что и привело к катастрофе. Это ЧП стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за последние 12 лет.