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В Донецке обесточена шахта. Под землёй находятся 78 горняков

21 марта 2022 15:08
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Новости Украины. В Киеве на сутки введен комендантский час. Выходить из дома будет запрещено с 20:00 и до утра 22 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Донецке обесточена шахта. Под землёй находятся 78 горняков-1

Тем временем не прекращается огонь по Донбассу. Хотя количество обстрелов в ЛНР заметно сократилось, ДНР продолжают терроризировать. Более 70 снарядов за утро выпущено по Донецку.

В Донецке обесточена шахта. Под землёй находятся 78 горняков-4

Более 23 тысяч человек остаются без электричества. После относительно тихих выходных гремят поселок Еленовка и город Макеевка. Из-за обстрелов ВСУ обесточена шахта имени Челюскинцев в Донецке, под землей находятся 78 горняков.

Российские десантники вытеснили украинских силовиков и нацбатальоны из пригорода Киева – подробности далее.

# Международная политика # Фотофакт

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