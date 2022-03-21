В Донецке обесточена шахта. Под землёй находятся 78 горняков

Новости Украины. В Киеве на сутки введен комендантский час. Выходить из дома будет запрещено с 20:00 и до утра 22 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем не прекращается огонь по Донбассу. Хотя количество обстрелов в ЛНР заметно сократилось, ДНР продолжают терроризировать. Более 70 снарядов за утро выпущено по Донецку.