В Донецке обесточена шахта. Под землёй находятся 78 горняков

Новости Украины. В Киеве на сутки введен комендантский час. Выходить из дома будет запрещено с 20:00 и до утра 22 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Киеве на сутки введен комендантский час. Выходить из дома будет запрещено с 20:00 и до утра 22 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем не прекращается огонь по Донбассу. Хотя количество обстрелов в ЛНР заметно сократилось, ДНР продолжают терроризировать. Более 70 снарядов за утро выпущено по Донецку.
Более 23 тысяч человек остаются без электричества. После относительно тихих выходных гремят поселок Еленовка и город Макеевка. Из-за обстрелов ВСУ обесточена шахта имени Челюскинцев в Донецке, под землей находятся 78 горняков.
Российские десантники вытеснили украинских силовиков и нацбатальоны из пригорода Киева – подробности далее.