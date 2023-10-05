Рожин: до сезона активных дождей ВСУ продолжат атаки под Артёмовском и на Южном направлении

Григорий Азаренок, СТВ:

Все, наверное, задают вопрос: что будет дальше? Перспектива боевых действий сейчас. Наступает сезон распутицы, расхлябицы и так далее. Возможно ли проведение больших общевойсковых операций? Либо же этого не будет и мы увидим заморозку до конца весны? Какие могут быть перспективы?

Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики:

По крайней мере, до сезона активных дождей продолжат, безусловно, продолжать атаки в районе Артемовска и на Южном направлении, особенно в районе Токмака. Потому что политическая цель прежде всего Западом поставлена: добиться любой ценой. Путин об этом сегодня говорил. О том, что добиться успеха любой ценой. Естественно, цена – это потери, связанные с попытками прорыва Работино и Вербового. Вот именно там они будут прикладывать все усилия, чтобы добиться хоть каких-то результатов. Ну и, само собой, Артемовск. Но там это скорее бзик самого Зеленского и его протеже Сырского, которого они продвигали взамен Залужного. То есть они, сколько у них будет сил и времени, связанного с погодой, конечно же, будут пытаться атаковать.

Естественно, после наступления активного сезона дождей, когда развезет землю, наступать успешно можно будет, только опираясь на сеть шоссейных и асфальтированных дорог. Это, конечно же, затруднит для обеих сторон активные наступательные операции. Это касается как украинских войск, так и российских. Потому что нам в октябре – ноябре будет достаточно проблематично продвигаться в лесном массиве в районе Купянска. То есть не надо говорить: вот, погода, что она мешает только Украине. Как они летом рассказывали, что им кустарник мешает. Погода, она всегда для обеих сторон одинакова. Если мешает Украине, она мешает и России.

Россия, безусловно, накапливает силы, она раскручивает маховик ВПК. И мы видим привлечение большого числа добровольцев, причем без проведения официально объявленной мобилизации. Когда земля подмерзнет за декабрь – январь, то бригады, дивизии, которые сейчас готовятся, смогут быть переброшены на фронт, у России появятся уже более амбициозные наступательные опции. Ну а где будут применяться резервы, особенно против истощенного в ходе осенних боев противника, это уже Генштаб будет определять. Безусловно, у России есть различные зацепки на линии фронта, где она может действовать активно. В первую очередь, это Купянское направление, Харьковское направление, опять же, район Артемовска, где есть зацепки для того, чтобы вести наступление на Славянско-краматорскую агломерацию. И опять же, возможно, мы увидим какие-то локальные контрудары с целью вернуть под контроль те или иные позиции. На Запорожском направлении для этого есть все предпосылки уже сейчас провести такие контратаки, где противник теряет лесопосадки или окопы, которые с таким большим трудом занимал ранее.

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