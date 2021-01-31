Россия учла белорусский опыт? Сравнили события в Москве и Минске

Сейчас довольно часто слышны мнения о том, что Россия учла белорусский опыт. За последнее время там внесли сразу несколько принципиальных правок в законы страны, а прямо сейчас готовится проект аналога закона Логана. Его уже называют «законом Навального», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Напомню, еще в январе 1799-го президент США подписал закон имени лекаря Логана, согласно которому штраф или до трех лет тюрьмы может грозить любому гражданину Америки, который самочинно вступает в переговоры с иностранным правительством, имеющим разногласия с США. Объективности ради, по этому закону до сих пор никого не осудили в США, хотя дважды такие попытки предпринимались. Четыре года назад советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Майкла Флинна обвинили в нарушении закона Логана. В итоге чиновник свой пост потерял.

Евгений Поболовец:

Почему сейчас встал этот вопрос? События в Москве как две капли воды схожи с августовскими событиями в Беларуси. К слову, об этом не раз говорил Александр Лукашенко. Как и в Беларуси в августе, сегодня в Москве снова слышны призывы недовольных граждан выйти на улицы страны, снова мы видим провокации против полиции и красивую картинку в соцсетях. Вот фрагмент одной из таких провокаций: исподтишка ударил полицейского и тут же спрятался за стеной женщин. Тактика не нова.

Евгений Поболовец:

Как и в Беларуси в августе, сегодня в Москве перед началом митинга задержали граждан с пиротехникой и травматическим оружием. Как и в Беларуси в августе, сегодня в Москве толпа, убегая, сбила мать с ребенком с ног, ребенок начал плакать.

Евгений Поболовец:

Как и в Беларуси в августе, в Москве сегодня были избиения людей, у которых иная точка зрения. Досталось и депутату Милонову, и ведущему Сванидзе. Первого обзывали на улице, второго задержали. К слову, протестующих полиция искала в подъездах жилых домов. Ничего не напоминает?