В ответ на действия протестующих в Париже полиция применила водомёты

Новости Франции. 30 января в Париже прошла акция протеста против закона о глобальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция применила водометы.

Незадолго до начала комендантского часа правоохранители попросили собравшихся на площади Республики разойтись, однако несколько десятков человек остались на месте. Некоторые из протестующих начали кидать в полицейских бутылки и другие предметы. В ответ полиция применила водометы.