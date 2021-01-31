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В ответ на действия протестующих в Париже полиция применила водомёты

31 января 2021 12:34
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Новости Франции. 30 января в Париже прошла акция протеста против закона о глобальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция применила водометы.

В ответ на действия протестующих в Париже полиция применила водомёты-1

Незадолго до начала комендантского часа правоохранители попросили собравшихся на площади Республики разойтись, однако несколько десятков человек остались на месте. Некоторые из протестующих начали кидать в полицейских бутылки и другие предметы. В ответ полиция применила водометы.

В ответ на действия протестующих в Париже полиция применила водомёты-4

Акции протеста прошли и в других французских городах.

# Акции протеста # Фотофакт

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