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Провокаторы нападают и прячутся за спинами женщин. Что происходит на улицах российских городов?

31 января 2021 13:44
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Новости России. В России проходят несанкционированные акции протеста. Несмотря на запреты властей и многочисленные предупреждения, люди вышли на улицы городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провокаторы нападают и прячутся за спинами женщин. Что происходит на улицах российских городов?-1

Схожесть сценариев российских и белорусских выступлений налицо. Активисты постоянно провоцируют стычки с правоохранителями. Провокаторы нападают и тут же прячутся за спинами женщин. В Москве толпу кураторы протестов постоянно перенаправляют с одного места на другое. Есть задержанные.

Это уже вторая попытка российской оппозиции раскачать обстановку. По итогам первой, предпринятой в прошлые выходные, возбуждено более 20 уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Установлено, что в акциях участвовали по меньшей мере 19 зараженных COVID.

# Акции протеста # Фотофакт

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