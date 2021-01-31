Провокаторы нападают и прячутся за спинами женщин. Что происходит на улицах российских городов?

Новости России. В России проходят несанкционированные акции протеста. Несмотря на запреты властей и многочисленные предупреждения, люди вышли на улицы городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схожесть сценариев российских и белорусских выступлений налицо. Активисты постоянно провоцируют стычки с правоохранителями. Провокаторы нападают и тут же прячутся за спинами женщин. В Москве толпу кураторы протестов постоянно перенаправляют с одного места на другое. Есть задержанные.

Это уже вторая попытка российской оппозиции раскачать обстановку. По итогам первой, предпринятой в прошлые выходные, возбуждено более 20 уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Установлено, что в акциях участвовали по меньшей мере 19 зараженных COVID.