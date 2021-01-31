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Более 100 тысяч человек умерли от коронавируса за неделю

31 января 2021 12:53
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Впервые за пандемию число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 тысяч человек умерли от коронавируса за неделю-1

Четверть смертей приходится на Соединенные Штаты. В результате соседняя Канада ужесточила правила въезда – всем придется сдавать тесты прямо на границе.

Более 100 тысяч человек умерли от коронавируса за неделю-4

В Греции всеобщий карантин продлили еще на неделю. Продолжит действовать запрет на передвижение в другие префектуры. А вот 30 января Чехия закрыла границы для граждан всех иностранных государств. Данная мера будет действовать до 15 февраля.

Более 100 тысяч человек умерли от коронавируса за неделю-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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