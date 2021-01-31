Более 100 тысяч человек умерли от коронавируса за неделю

Впервые за пандемию число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверть смертей приходится на Соединенные Штаты. В результате соседняя Канада ужесточила правила въезда – всем придется сдавать тесты прямо на границе.

В Греции всеобщий карантин продлили еще на неделю. Продолжит действовать запрет на передвижение в другие префектуры. А вот 30 января Чехия закрыла границы для граждан всех иностранных государств. Данная мера будет действовать до 15 февраля.