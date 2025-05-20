Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта – Трамп

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Дональд Трамп, комментируя состоявшийся 19 мая телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, условия будут обсуждаться обеими сторонами. Телефонный разговор длился более двух часов.

Как американский, так и российский лидер отметили, что беседа получилась продуктивной и содержательной. Трамп отметил заинтересованность Москвы в прекращении конфликта и готовность к сотрудничеству с украинской стороной. В своем заявлении по итогам переговоров Владимир Путин также обозначил, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном договоре с Киевом и что необходимо найти компромисс, который устроит обе стороны.

Возможность подписания такого документа подтвердил и Владимир Зеленский. С ним Трамп беседовал до разговора с Путиным и после. Дальнейшие контакты украинской и российской делегаций будут продолжены. В качестве переговорных площадок рассматриваются Турция, Ватикан и Швейцария.