Около 30 человек погибли при торнадо в США

Как минимум 28 человек погибли, около 100 пострадали при мощных торнадо, которые обрушились на центральную часть США. Сильнее всего стихия ударила по штатам Миссури и Кентукки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, сильно повреждено или полностью разрушено более 5 000 домов. Без электричества остались около 75 тысяч жителей, закрыто два десятка федеральных шоссе. В больницы доставлены 84 раненых. Метеослужба США предупреждает, что 20 мая на центральные штаты может обрушиться вторая волна непогоды, которая принесет с собой сильный ветер, дожди и град.