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Экоактивисты захватили штаб-квартиру кандидата в президенты Польши Тшасковского

20 мая 2025 07:44
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Неприятный инцидент помешал кандидату в президенты Польши Рафалу Тшасковскому наслаждаться выходом во второй тур выборов. Его штаб-квартиру в Варшаве захватили экоактивисты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экоактивисты захватили штаб-квартиру кандидата в президенты Польши Тшасковского-2

Активисты заявили, что покинут помещение только тогда, когда Тшасковский встретится с ними, чтобы договориться о выполнении их требований, а именно покончить с вредными выбросами в окружающую среду и в перспективе развивать экотранспорт. В противном случае пригрозили политику проводить акции протеста вплоть до второго тура. После недолгих переговоров помощники Тшасковского уговорили демонстрантов покинуть помещение, пообещав организовать встречу с кандидатом.

# Выборы в Польше # Акции протеста

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