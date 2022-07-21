Президент Италии принял отставку премьера Марио Драги

Стоит отметить, что это уже вторая попытка Драги покинуть свой пост. Ранее вопрос обсуждался в сенате. За отставку тогда проголосовали 95 человек, 35 были против. Более 180 депутатов просто отказались участвовать. Они объяснили это тем, что не считают возможным продолжать работу правительства в его нынешнем виде. Сам конфликт внутри итальянской правящей коалиции продолжается уже несколько месяцев. Поводом для разногласий стали поставки оружия Киеву.

Внутри крупнейшей партии итальянского парламента «Движение пяти звезд» произошел раскол. Министр иностранных дел обвинил объединение в популизме и отказался от участия в вооружении Украины. Вместо этого политик призвал решать кризис дипломатическим путем. В ответ Драги обещал еще больше увеличить поставки. В результате глава ведомства покинул правящую партию, а вместе с ним ушли десятки депутатов.