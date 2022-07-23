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12 стран ЕС отказались сокращать потребление газа

23 июля 2022 08:42
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Крупный энергетический кризис в Европе расколол Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 стран сообщества отказались выполнять требование сократить потребление газа на 15 %.  

12 стран ЕС отказались сокращать потребление газа-1

В Мадриде заявили, что это нанесет сильный удар по промышленному сектору Испании. Заместитель главы правительства напомнила Брюсселю о соблюдении демократических принципов при принятии таких решений. Не прислушается к призыву ЕС и Португалия. В Министерстве энергетики заявили, что это предложение было «неустойчивым» и «непропорциональным».  

12 стран ЕС отказались сокращать потребление газа-4

Акцию неповиновения поддержала и Греция. В правительстве страны подчеркнули, что в принципе не согласны с предложением ЕС, и Афины уже представили Брюсселю собственные предложения относительно энергетической ситуации.  

12 стран ЕС отказались сокращать потребление газа-7

Не исключено, что руководству Евросоюза придется искать другие варианты выхода из кризиса. Дания, Франция, Ирландия, Мальта, Нидерланды, Польша и другие страны также выразили свое несогласие с предложением ЕС.  

# Кризис в ЕС # Кармен Кальво # Фотофакт

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