12 стран ЕС отказались сокращать потребление газа

Крупный энергетический кризис в Европе расколол Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 стран сообщества отказались выполнять требование сократить потребление газа на 15 %.

В Мадриде заявили, что это нанесет сильный удар по промышленному сектору Испании. Заместитель главы правительства напомнила Брюсселю о соблюдении демократических принципов при принятии таких решений. Не прислушается к призыву ЕС и Португалия. В Министерстве энергетики заявили, что это предложение было «неустойчивым» и «непропорциональным».

Акцию неповиновения поддержала и Греция. В правительстве страны подчеркнули, что в принципе не согласны с предложением ЕС, и Афины уже представили Брюсселю собственные предложения относительно энергетической ситуации.