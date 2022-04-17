Рейтинг одобрения работы Шольца на посту канцлера Германии упал до 49%

Новости Германии. Теряет поддержку своих граждан канцлер Германии. Политикой Шольца недоволен каждый второй житель. Рейтинг одобрения упал до 49 процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый низкий показатель с момента его вступления в должность. А работой правительства в целом недовольны 55 %. На фоне принятых антироссийских санкций в Германии резко выросли цены на продукты, бензин и коммунальные услуги, в частности на электроэнергию. А инфляция в стране достигла 7 процентов. Что стало рекордным показателем за последние 40 лет.