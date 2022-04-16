Журналисты китайской газеты заявили, что США стали причиной сложной экономической ситуации в мире

Смелое заявление сделали журналисты китайской газеты «Глобал Таймс». Издание обвинило США в сложившейся экономической ситуации в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расплачиваться за санкционную политику штатов в отношении России придется всем, отметили авторы скандальной статьи.

Сегодня люди из разных стран вынуждены жить в режиме экономии. Это недвусмысленно подтверждают и последние данные по инфляции. По мнению китайских специалистов, изначально проблему создала пандемия коронавируса. Но усугубил ситуацию рост цен на энергоресурсы и сырье, привели к которому – цитата – «необдуманные экономические санкции Запада против России, вводимые под руководством США».