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Журналисты китайской газеты заявили, что США стали причиной сложной экономической ситуации в мире

16 апреля 2022 09:11
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Смелое заявление сделали журналисты китайской газеты «Глобал Таймс». Издание обвинило США в сложившейся экономической ситуации в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расплачиваться за санкционную политику штатов в отношении России придется всем, отметили авторы скандальной статьи.  

Журналисты китайской газеты заявили, что США стали причиной сложной экономической ситуации в мире-1

Сегодня люди из разных стран вынуждены жить в режиме экономии. Это недвусмысленно подтверждают и последние данные по инфляции. По мнению китайских специалистов, изначально проблему создала пандемия коронавируса. Но усугубил ситуацию рост цен на энергоресурсы и сырье, привели к которому – цитата – «необдуманные экономические санкции Запада против России, вводимые под руководством США».  

Журналисты китайской газеты заявили, что США стали причиной сложной экономической ситуации в мире-4

В свою очередь обвинения в этом вопросе, которые Штаты выдвигают в адрес других стран, являются лишь неудачной попыткой переложить вину, считают журналисты китайского издания.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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