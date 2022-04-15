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Зеленский признался, что Украина начала войну с Россией ещё до начала спецоперации

15 апреля 2022 10:07
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Украина начала войну с Россией еще до начала спецоперации. Об этом проговорился президент страны Владимир Зеленский в интервью британскому каналу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленский признался, что Украина начала войну с Россией ещё до начала спецоперации-1

На вопрос журналиста, как он хотел решить проблему Донбасса и все ли для этого сделал, Зеленский ответил, что Киев уже готовился к столкновению с российской армией. И именно поэтому хотел, чтобы страна вступила в НАТО, и именно поэтому было необходимо сильное руководство его команды. Этим продиктована и борьба с некоторыми политическими группами внутри страны. То есть мы начали эту войну еще раньше – резюмировал президент.

Зеленский признался, что Украина начала войну с Россией ещё до начала спецоперации-4

Также он непублично договаривался с некоторыми странами о поставках оружия еще в декабре и январе.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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