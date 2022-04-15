В США виновником инфляции назвали Байдена, а не политику России

Новости США. Настоящим виновником рекордной инфляции в США является Джо Байден, а не политика Москвы. Это громкое заявление опубликовало авторитетное американское издание The Wall Street Journal, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Настоящим виновником рекордной инфляции в США является Джо Байден, а не политика Москвы. Это громкое заявление опубликовало авторитетное американское издание The Wall Street Journal, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как было отмечено в расследовании журналистов, главе Белого дома гораздо удобнее обвинять во всех экономических бедах украинский кризис, а не провальную политику своей администрации. Цены в США начали расти еще год назад. Гораздо раньше, чем началась спецоперация.
За это время стоимость продуктов питания и потребительских товаров выросла на 8,5 %. По мнению экспертов, причиной такой инфляции стала именно монетарная политика Вашингтона, а не внешние факторы. В частности, необоснованно высокие траты на борьбу с коронавирусом. Некомпетентность команды Байдена и его самого как лидера лишь усугубила ситуацию.