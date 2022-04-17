Лукашенко поздравил Сирию с Днём эвакуации иностранных войск

Несмотря на то, что формально Сирия обрела независимость еще в 1945 году, именно в этот день 59 лет назад последний французский солдат покинул территорию страны. С национальным праздником президента Сирии и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко, заверив, что Беларусь останется надежным партнером и союзником Сирии.