Лукашенко поздравил Сирию с Днём эвакуации иностранных войск

Новости Сирии. В Сирии отмечают День эвакуации иностранных войск. Национальный праздник, который знаменует независимость государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. В Сирии отмечают День эвакуации иностранных войск. Национальный праздник, который знаменует независимость государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на то, что формально Сирия обрела независимость еще в 1945 году, именно в этот день 59 лет назад последний французский солдат покинул территорию страны. С национальным праздником президента Сирии и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко, заверив, что Беларусь останется надежным партнером и союзником Сирии.