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Лукашенко поздравил Сирию с Днём эвакуации иностранных войск

17 апреля 2022 08:40
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Новости Сирии. В Сирии отмечают День эвакуации иностранных войск. Национальный праздник, который знаменует независимость государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поздравил Сирию с Днём эвакуации иностранных войск-1

Несмотря на то, что формально Сирия обрела независимость еще в 1945 году, именно в этот день 59 лет назад последний французский солдат покинул территорию страны. С национальным праздником президента Сирии и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко, заверив, что Беларусь останется надежным партнером и союзником Сирии.  

# Беларусь-Сирия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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