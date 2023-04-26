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Чешское правительство ввело санкции против патриарха Кирилла

26 апреля 2023 15:04
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Глава Русской Православной Церкви внесен в санкционный список за поддержку действий Российской Федерации в Украине, информирует ТАСС.

Внесение патриарха Кирилла в санкционный список чешскими властями одобрено в среду, 26 апреля, а положительный ответ на составление списка был дан в январе 2023 года. Сообщается, что Патриарх Московский стал первым и единственным его фигурантом, следует из опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Чехии документа. 

Теперь главе Русской Православной Церкви запрещено находиться на территории Чехии, также в республике будет заморожено его имущество, если оно там есть.

# Международная политика # Патриарх Кирилл

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