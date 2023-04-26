Пригожин: важнейший перекрёсток Артёмовска ещё не взят, но силы РФ уже рядом

Важнейший перекресток в Артемовске пока не находится под контролем российских военных, но бойцы уже близко. Об этом сообщил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, пишет ТАСС.

По его словам, рано еще говорить и об окружении украинских военных. Даже если этот важнейший перекресток будет освобожден, «клещей» для украинских военных не случится: дороги остаются с западной стороны. Пригожин также отметил, что дороги российскими силами простреливаются, но украинская сторона добавляет свои резервы каждый день.

Ранее глава частной военной компании сообщил, что контрнаступление ВСУ, вероятней всего, стартует после 2 мая, когда завершатся дожди.