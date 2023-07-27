Ризотто со сверчками, десерт с личинками. Блюда с насекомыми стали трендом в японских ресторанах

Новости Японии. Новый тренд в ресторанах Японии. В Стране восходящего солнца мейнстримом становятся блюда из насекомых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в меню найти можно ризотто со сверчками и десерт из тофу с личинками.

Возникает вопрос про популярность такого заведения, а она на удивление высока! По выходным столики забронированы и попасть в кафе без предварительно звонка не удастся.

Мичико Миура, менеджер ресторана:

В Японии существует традиция есть насекомых. Кузнечики, черви, сверчки исторически были в рационе местных. Сейчас мы достигли успехов в этом направлении. Использование насекомых в качестве ингредиентов набирает популярность.