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Ризотто со сверчками, десерт с личинками. Блюда с насекомыми стали трендом в японских ресторанах

27 июля 2023 14:19
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Новости Японии. Новый тренд в ресторанах Японии. В Стране восходящего солнца мейнстримом становятся блюда из насекомых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в меню найти можно ризотто со сверчками и десерт из тофу с личинками.

Ризотто со сверчками, десерт с личинками. Блюда с насекомыми стали трендом в японских ресторанах-1

Возникает вопрос про популярность такого заведения, а она на удивление высока! По выходным столики забронированы и попасть в кафе без предварительно звонка не удастся.

Ризотто со сверчками, десерт с личинками. Блюда с насекомыми стали трендом в японских ресторанах-4

Мичико Миура, менеджер ресторана:
В Японии существует традиция есть насекомых. Кузнечики, черви, сверчки исторически были в рационе местных. Сейчас мы достигли успехов в этом направлении. Использование насекомых в качестве ингредиентов набирает популярность.

Ризотто со сверчками, десерт с личинками. Блюда с насекомыми стали трендом в японских ресторанах-7

Сверчки могут лежать на столе рядом с рыбой и мясом, а наслаждаться ими можно так же, как десертом. Так считают в управляющей компании, поэтому там предлагают крекеры из сверчка и протеиновые батончики. Они богаты белком, говорят специалисты.

# Еда # Марина Кишкурно # Новости Японии # Фотофакт

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