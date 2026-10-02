На тихоокеанском побережье в сентябре осадков выпало в 2,5 раза больше нормы, а в Токио дожди шли свыше 30 дней подряд.
Около 200 автомобилей повреждены, затоплены трассы и железнодорожные пути.
Злоумышленник нанес людям ножевые ранения, а затем облил помещение бензином и поджег.
Реки вышли из берегов. Вода залила поля и дороги.
На центральные части страны обрушились небывалые ливни. Там за полдня выпало до 400 миллиметров осадков.
Подобные акции состоялись и в других городах страны. К ним присоединились тысячи человек.
Меры коснулись в основном Окинавы, которая, согласно прогнозу, окажется в эпицентре.
Как сообщают местные СМИ, аэрозоль распылил злоумышленник в элитном торговом центре. После этого его посетители почувствовали себя плохо, люди жаловались на кашель, резкую боль в горле и жжение в глазах.
Развертывание новых систем рассматривается экспертами как часть более широкой перестройки японской оборонной стратегии. Усиление ракетной инфраструктуры может изменить баланс сил в регионе и вызвать ответные шаги соседних государств.
Впервые за несколько лет сильнейший снегопад начался в Токио, что сразу отразилось на явке избирателей.
Эта станция расположена в префектуре Ниигата и способна производить более 8 гигаватт электроэнергии при полной загрузке.
В отдельных районах за считаные часы выпало свыше 50 сантиметров снега.
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