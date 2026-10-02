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Новости по тегу #Новости Японии

Рекордные ливни в Японии угрожают урожаю риса и доходам от туризма
02 октября 2026 06:58

Рекордные ливни в Японии угрожают урожаю риса и доходам от туризма

Более 40 человек получили травмы в результате проливных дождей в Японии
10 сентября 2026 07:19

Более 40 человек получили травмы в результате проливных дождей в Японии

В Японии при нападении и пожаре в кондитерской погибли 3 человека
06 сентября 2026 08:49

В Японии при нападении и пожаре в кондитерской погибли 3 человека

Мощные ливни вызвали масштабные наводнения и оползни в Японии
31 августа 2026 07:15

Мощные ливни вызвали масштабные наводнения и оползни в Японии

Наводнения в Японии унесли жизни как минимум 5 человек
14 августа 2026 09:03

Наводнения в Японии унесли жизни как минимум 5 человек

В Хиросиме в годовщину ядерной бомбардировки прошли протесты против милитаризации Японии
06 августа 2026 14:24

В Хиросиме в годовщину ядерной бомбардировки прошли протесты против милитаризации Японии

Более 400 рейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна
01 июня 2026 09:13

Более 400 рейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна

Более 20 человек пострадали от отравления опасным веществом в торговом центре в Токио
25 мая 2026 11:46

Более 20 человек пострадали от отравления опасным веществом в торговом центре в Токио

Япония развернула дальнобойные ракеты в ответ на рост региональной напряженности
02 апреля 2026 06:15

Япония развернула дальнобойные ракеты в ответ на рост региональной напряженности

Испытание снегом! Парламентские выборы в Японии под угрозой срыва
08 февраля 2026 10:51

Испытание снегом! Парламентские выборы в Японии под угрозой срыва

Япония возобновила работу ядерного реактора №6 впервые после Фукусимы
22 января 2026 07:20

Япония возобновила работу ядерного реактора №6 впервые после Фукусимы

Сильные снегопады остановили движение транспорта на севере Японии
21 января 2026 06:35

Сильные снегопады остановили движение транспорта на севере Японии