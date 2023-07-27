Жители Турции сделали бассейн в тракторном прицепе, чтобы охладиться в жару

Новости Турции. Жара хозяйничает на планете. Люди разных стран и континентов стараются проводить больше времени у воды или под кондиционером. Не имея последнего, жители порой проявляют удивительную изобретательность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Турции в бассейн превратился тракторный прицеп.

Такой способ пережить жару нашли хозяева одной фермы на юго-востоке страны. Хотя в целом строительство бассейна – недешевое удовольствие, турецким энтузиастам удалось максимально урезать бюджет. Плотная полиэтиленовая пленка, чистая вода, сам прицеп – и бассейн готов.

Кахраман Качмаз, житель Турции:

Рядом негде купаться. Нет бассейна, нет водоемов. Вместе с братьями и племянницей мы стараемся охладиться и весело провести время.