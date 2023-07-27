Умные поезда появились в Китае. В чём уникальность такого транспорта?

Новости Китая. Умные поезда появились в Китае, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они используют уникальную технологию автономного управления. То есть давать команды компьютеру можно дистанционно. И уже по заданным заранее траекториям поезд и будет двигаться.

В каждом всего три вагона. С одной стороны, это относительно немного. Вместимость – 300 человек. С другой, это позволяет поезду развивать большую скорость, в среднем это порядка 60 километров в час.