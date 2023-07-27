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Умные поезда появились в Китае. В чём уникальность такого транспорта?

27 июля 2023 14:17
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Новости Китая. Умные поезда появились в Китае, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они используют уникальную технологию автономного управления. То есть давать команды компьютеру можно дистанционно. И уже по заданным заранее траекториям поезд и будет двигаться.

Умные поезда появились в Китае. В чём уникальность такого транспорта?-1

В каждом всего три вагона. С одной стороны, это относительно немного. Вместимость – 300 человек. С другой, это позволяет поезду развивать большую скорость, в среднем это порядка 60 километров в час.

Умные поезда появились в Китае. В чём уникальность такого транспорта?-4

В Китае стараются разгрузить автомобильные дороги страны из-за большого скопления машин. Это также поможет снизить число аварий, считают в управляющей компании.

# Необычный транспорт # Марина Кишкурно # Новости Китая # Фотофакт

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