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День рождения панды отметили в Вашингтонском зоопарке. Посмотрите, что подарили медведице на 25-летие

27 июля 2023 14:16
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Новости США. Поздравления принимает жительница Вашингтонского зоопарка. 25 лет исполняется панде Мэй Сян, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И какой же праздник без подарков?!

День рождения панды отметили в Вашингтонском зоопарке. Посмотрите, что подарили медведице на 25-летие-1

Конечно, сотрудники нашли способ порадовать виновницу торжества. Ей достался торт. Он сделан из свежих фруктов и овощей. И заморожен, чтобы панда не только поела, но и охладилась.

День рождения панды отметили в Вашингтонском зоопарке. Посмотрите, что подарили медведице на 25-летие-4

Крейг Сальвас, сотрудник зоопарка:
Она любимица у постоянных посетителей зоопарка. На нее приятно смотреть, и она нравится публике. Она никогда не прячется и всегда сидит там, где ее хорошо видно.

День рождения панды отметили в Вашингтонском зоопарке. Посмотрите, что подарили медведице на 25-летие-7

Мэй Сян родилась в китайском Центре охраны и исследования гигантских панд. Позже ее перевезли в Соединенные Штаты, где она в сумме родила семерых детенышей.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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