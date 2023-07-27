День рождения панды отметили в Вашингтонском зоопарке. Посмотрите, что подарили медведице на 25-летие

Новости США. Поздравления принимает жительница Вашингтонского зоопарка. 25 лет исполняется панде Мэй Сян, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И какой же праздник без подарков?!

Конечно, сотрудники нашли способ порадовать виновницу торжества. Ей достался торт. Он сделан из свежих фруктов и овощей. И заморожен, чтобы панда не только поела, но и охладилась.

Крейг Сальвас, сотрудник зоопарка:

Она любимица у постоянных посетителей зоопарка. На нее приятно смотреть, и она нравится публике. Она никогда не прячется и всегда сидит там, где ее хорошо видно.