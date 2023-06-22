Президент России Владимир Путин осуществляет полный контроль над ходом конфликта в Украине, в то время как президент США Джо Байден испытывает панику из-за утраты техники ВСУ. Такое утверждение сделал американский разведчик в отставке Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

По его мнению, Путин уверен в силе своей страны и не переживает, а Байден и его сотрудники пребывают в панике. Разведчик также отметил, что армия России уничтожает технику, поставляемую НАТО. На этом он сделал особый акцент.

Риттер предостерег, что угроза ядерной атаки России реальна. Он высказал также уверенность в том, что после проигрыша Америки в конфликте в Украине Российская Федерация будет готова к проведению переговоров о прекращении кризиса.

Он отметил, что лидер РФ играет ведущую роль в этом конфликте. 4 июня началось контрнаступление на некоторых участках, в том числе в Запорожье. Украинские Вооруженные силы при поддержке специалистов НАТО и западной техники не преуспели и понесли большие потери, уже уничтожено сотни единиц техники.