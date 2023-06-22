Береговая охрана США: запас кислорода в батискафе «Титан» закончился

По сообщению Береговой охраны США, кислородный запас на батискафе туристов, которые пропали во время погружения к «Титанику» в Атлантике, был опустошен в 14:08 мск, пишет РИА Новости.

Сначала сообщалось, что это было 13:30 по московскому времени, но потом было уточнено, что воздуха хватит еще на 38 минут. Капитан Джейми Фредерик, ответственный за реагирование Береговой охраны, сказал, что точное время окончания воздуха назвать было невозможно, но необходимо сохранять надежду.

По оценкам профессионалов, запас кислорода можно было бы продлить при определенных действиях со стороны находящихся в батискафе людей. Дайвер на борту должен был научить туристов уменьшать потребление ими кислорода.