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Шольц: Украина признала бесперспективность вступления в НАТО

22 июня 2023 12:21
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Украина признала, что у страны нет шансов присоединиться к Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет РИА Новости со ссылкой на ZDF.

По его словам, киевские власти сами заявили, что о присоединении страны к НАТО разговора быть не может, пока продолжается украинский конфликт. Канцлер ФРГ отметил, что сейчас безоговорочным приоритетом является укрепление боеспособности страны.

Ранее сообщалось, что Украина отправила прошение о вступление в Альянс в сентябре прошлого года. Помощник американского президента по национальной безопасности Салливан заявил, что заявка была отправлена несвоевременно. В Кремле обращали внимание, что именно стремление Киева попасть в НАТО стало одной из причин начала СВО.

# Международная политика # Олаф Шольц

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