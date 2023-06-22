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Сын президента США Байдена предстанет перед судом в июле

22 июня 2023 11:57
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Сын лидера США Джо Байдена предстанет перед судом в штате Делавэр 26 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

В ходе начавшегося в 2018 году следствия Хантер Байден заявил о своей причастности к двум эпизодам налогового преступления и нарушениям, касающимся оружия. В рассматриваемый промежуток он был уличен в хранении револьвера Colt Cobra, а также замечен в употреблении наркотиков. Американское законодательство запрещает владение или хранение оружия людьми, которые употребляют наркотики, а также обязывает соблюдать налоговые обязательства, которые Хантер Байден игнорировал в указанный период.

# Международная политика # Джо Байден # Хантер Байден

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