Renault сократит почти 15 тысяч сотрудников из-за пандемии

Новости мира. Волна безработицы накрывает мир катастрофическими темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пандемия и введенные для ее сдерживания карантинные ограничения ударили практически по всем отраслям. Генсек ООН: из-за коронавируса без работы и денег остались 1,6 млрд человек Мировая экономика потеряла 8,5 триллиона долларов. Многие автостроительные корпорации, чтобы снизить расходы, увольняют своих сотрудников.

Так, например компания Renault вынужденно сокращает почти 15 тысяч человек. И без того сложная финансовая ситуация с началом пандемии только ухудшилась.