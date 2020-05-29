Renault сократит почти 15 тысяч сотрудников из-за пандемии

Новости мира. Волна безработицы накрывает мир катастрофическими темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Волна безработицы накрывает мир катастрофическими темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пандемия и введенные для ее сдерживания карантинные ограничения ударили практически по всем отраслям.
Генсек ООН: из-за коронавируса без работы и денег остались 1,6 млрд человек
Мировая экономика потеряла 8,5 триллиона долларов. Многие автостроительные корпорации, чтобы снизить расходы, увольняют своих сотрудников.
Так, например компания Renault вынужденно сокращает почти 15 тысяч человек. И без того сложная финансовая ситуация с началом пандемии только ухудшилась.
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa и вовсе заявил, что рассматривает возможность своего банкротства.
В Германии выделят 9 млрд евро на поддержку крупнейшего авиаперевозчика
Он назвал этот вариант более выгодным, нежели государственный пакет помощи.